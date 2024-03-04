Мотов Онисим Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМотов Онисим Ефимович

Мотов Онисим Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1878 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.10.1899

Жена: Мотова Анисья Павловна

Деревня Слобода Гребневской волости Кузьма Никифорович Ленев (брат сестры) - поручитель при невесте https://yandex.ru/archive/catalog/0de321c4-0ec7-4fd6-bdc6-ec1526c77080/425
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close