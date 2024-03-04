Мотов Онисим Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
22.10.1899
Жена: Мотова Анисья Павловна
Деревня Слобода Гребневской волости Кузьма Никифорович Ленев (брат сестры) - поручитель при невесте https://yandex.ru/archive/catalog/0de321c4-0ec7-4fd6-bdc6-ec1526c77080/425
Смерть
Неизвестно