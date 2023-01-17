Дилакторский Прокопий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДилакторский Прокопий Александрович

Дилакторский Прокопий Александрович

avatar

Место рождения

Кадников, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

27.10.1868

Дата смерти

23.12.1910

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Кадников, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1905 по 1910
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1905
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
23.12.1910
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close