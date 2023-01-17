Дилакторский Прокопий Александрович
Место рождения
Дата рождения27.10.1868
Дата смерти23.12.1910
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1905 по 1910
Место жительства
По 1905
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
23.12.1910