Шляпкин Михаил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шляпкин Михаил Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.10.1926

Дата смерти

02.02.1994

Пол

Мужской

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.10.1953

Сын: Шляпкин Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Шляпкина Лидия Васильевна

Рождение ребёнка
20.02.1958

Дочь: Кудряшова Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Шляпкина Лидия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шляпкина Лидия Васильевна

Смерть
02.02.1994
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