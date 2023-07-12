Шляпкин Михаил Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.10.1926
Дата смерти02.02.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.10.1953
Сын: Шляпкин Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Шляпкина Лидия Васильевна
Рождение ребёнка
20.02.1958
Дочь: Кудряшова Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Шляпкина Лидия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.02.1994