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Дубровская Надежда Кузминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дубровский Василий Иванович

Берикуль, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
15.02.1860 ст.

Дочь: Дубровская (Дубровская) Марианна Васильевна

Отец ребёнка: Дубровский Василий Иванович

Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Госархив Кемеровской области (МК) | Метрические книги д. Почитанки
Рождение ребёнка
22.12.1863 ст.

Сын: Дубровский Василий Васильевич

Отец ребёнка: Дубровский Василий Иванович

Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
№ 69. 22 декабря 1863 г. рожден , крещен 23. Василий. Села Верх-не-Почитанского крестьянин Василий Иванов Дубровский и законная жена его Надежда Козьмина оба православные ГАКемО Ф. 60 Оп. 2 Д. 9 с. 1... Показать все
Смерть
Неизвестно
Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область

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