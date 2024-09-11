Дубровская Надежда Кузминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Бракосочетание
Неизвестно
Берикуль, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
15.02.1860 ст.
Дочь: Дубровская (Дубровская) Марианна Васильевна
Отец ребёнка: Дубровский Василий Иванович
Госархив Кемеровской области (МК) | Метрические книги д. Почитанки
Рождение ребёнка
22.12.1863 ст.
Сын: Дубровский Василий Васильевич
Отец ребёнка: Дубровский Василий Иванович
№ 69. 22 декабря 1863 г. рожден , крещен 23. Василий. Села Верх-не-Почитанского крестьянин Василий Иванов Дубровский и законная жена его Надежда Козьмина оба православные ГАКемО Ф. 60 Оп. 2 Д. 9 с. 1... Показать все
Смерть
Неизвестно