Махмутов Габдулхай Шарипьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махмутов Габдулхай Шарипьянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.05.1948

Дата смерти

16.01.2015

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1948

Отец: Махмутов Шарифьян Гарифович

Мать: Махмутова Амина

Рождение ребёнка
12.04.1973

Дочь: Галлямова Зульфия Габдулхаевна

Мать ребёнка: Махмутова Алсу Рахматулловна

Рождение ребёнка
20.05.1975

Дочь: Махмутова Галия Габдулхаевна

Мать ребёнка: Махмутова Алсу Рахматулловна

Рождение ребёнка
20.12.1980

Дочь: Коломиец Нурия Габдулхаевна

Мать ребёнка: Махмутова Алсу Рахматулловна

Нижние Татышлы, Верхне-Татышлинская волость, Бирский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Махмутова Алсу Рахматулловна

Смерть
16.01.2015
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