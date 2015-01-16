Махмутов Габдулхай Шарипьянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.05.1948
Дата смерти16.01.2015
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1948
Отец: Махмутов Шарифьян Гарифович
Мать: Махмутова Амина
Рождение ребёнка
12.04.1973
Дочь: Галлямова Зульфия Габдулхаевна
Мать ребёнка: Махмутова Алсу Рахматулловна
Рождение ребёнка
20.05.1975
Дочь: Махмутова Галия Габдулхаевна
Мать ребёнка: Махмутова Алсу Рахматулловна
Рождение ребёнка
20.12.1980
Дочь: Коломиец Нурия Габдулхаевна
Мать ребёнка: Махмутова Алсу Рахматулловна
Нижние Татышлы, Верхне-Татышлинская волость, Бирский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.01.2015