Горина Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горина Анна Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.04.1975

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1993 г.р.
2009 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.07.1993

Сын: Вяткин Артем Сергеевич

Отец ребёнка: Вяткин Сергей Леонидович

Рождение ребёнка
31.05.2009

Сын: Горин Даниил Алексеевич

Отец ребёнка: Горин Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вяткин Сергей Леонидович

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