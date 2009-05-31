Горина Анна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.04.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.07.1993
Отец ребёнка: Вяткин Сергей Леонидович
Рождение ребёнка
31.05.2009
Отец ребёнка: Горин Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вяткин Сергей Леонидович