Калинина (Кандратьева) Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смерти30.09.1933
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Кандратьев Андрей
Мать: Кандратьева Пелагея
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Глухова Наталья
Отец ребёнка: Калинин Фрол
Рождение ребёнка
1883
Сын: Калинин Илья
Отец ребёнка: Калинин Фрол
Рождение ребёнка
18.03.1884
Сын: Калинин Василий
Отец ребёнка: Калинин Фрол
Рождение ребёнка
18.11.1889
Сын: Калинин Михаил
Отец ребёнка: Калинин Фрол
Рождение ребёнка
01.08.1893
Дочь: Соболева Евдокия
Отец ребёнка: Калинин Фрол
Рождение ребёнка
12.07.1902
Сын: Калинин Пётр
Отец ребёнка: Калинин Фрол
г. Ульяновск, слобода Канава
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калинин Александр
Отец ребёнка: Калинин Фрол
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Калинин Фрол
Смерть
30.09.1933