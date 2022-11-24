Калинина (Кандратьева) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинина (Кандратьева) Прасковья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

30.09.1933

Пол

Женский

Отец

Между 1806 и 1807 г.р.

Мать

Между 1826 и 1827 г.р.

Муж

С 1844 по 1845 г.р.

Дети

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Кандратьев Андрей

Мать: Кандратьева Пелагея

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Глухова Наталья

Отец ребёнка: Калинин Фрол

Рождение ребёнка
1883

Сын: Калинин Илья

Отец ребёнка: Калинин Фрол

Рождение ребёнка
18.03.1884

Сын: Калинин Василий

Отец ребёнка: Калинин Фрол

Рождение ребёнка
18.11.1889

Сын: Калинин Михаил

Отец ребёнка: Калинин Фрол

Рождение ребёнка
01.08.1893

Дочь: Соболева Евдокия

Отец ребёнка: Калинин Фрол

Рождение ребёнка
12.07.1902

Сын: Калинин Пётр

Отец ребёнка: Калинин Фрол

г. Ульяновск, слобода Канава
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калинин Александр

Отец ребёнка: Калинин Фрол

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калинин Фрол

Смерть
30.09.1933
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