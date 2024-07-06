Шихалева Оксана Владимировна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Шихалева Оксана Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шихалев Константин Ильич

Рождение ребёнка
12.02.2000

Дочь: Рудых Софь Аркадьевна

Отец ребёнка: Шихалев Константин Ильич

Рождение ребёнка
01.07.2006

Дочь: Шихалева Анастасия Константиновна

Отец ребёнка: Шихалев Константин Ильич

с. Чикан Жигаловского р-на Иркутской области

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