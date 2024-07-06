Шихалева Оксана Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.02.2000
Дочь: Рудых Софь Аркадьевна
Отец ребёнка: Шихалев Константин Ильич
Рождение ребёнка
01.07.2006
Дочь: Шихалева Анастасия Константиновна
Отец ребёнка: Шихалев Константин Ильич
с. Чикан Жигаловского р-на Иркутской области