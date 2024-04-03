Пучинкин Яков Филипов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПучинкин Яков Филипов

Пучинкин Яков Филипов

Место рождения

Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Пучинкин Филип Федоров

Мать: не указана

Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пучинкина Ирина Никитина

Место жительства
1811
Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Тамбов Ф.12 оп.1 д.445 лист 42 поз 6-й рев-97
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Иванова (Пученкина) Евдокия Яковлева

Мать ребёнка: Пучинкина Ирина Никитина

Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Пученкина Прасковья Яковлева

Мать ребёнка: Пучинкина Ирина Никитина

Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Пучинкин Федор Яковлевич

Мать ребёнка: Пучинкина Ирина Никитина

Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Пученкина Евдокия меньшая Яковлева

Мать ребёнка: Пучинкина Ирина Никитина

Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Место жительства
1834
Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Тамбов Ф.12 оп.1 д.1413 лист 46 поз 8-й рев-97
Рождение ребёнка
1836

Сын: Пучинкин Фрол Яковлевич

Мать ребёнка: Пучинкина Ирина Никитина

Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Место жительства
1858
Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Ф.12 оп.1 д.2052 лист 88 поз 10 рев-115, поз 9 рев - 119
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.