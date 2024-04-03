Пучинкин Яков Филипов
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Пучинкин Филип Федоров
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пучинкина Ирина Никитина
Место жительства
1811
Тамбов Ф.12 оп.1 д.445 лист 42 поз 6-й рев-97
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Иванова (Пученкина) Евдокия Яковлева
Мать ребёнка: Пучинкина Ирина Никитина
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Пученкина Прасковья Яковлева
Мать ребёнка: Пучинкина Ирина Никитина
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Пучинкина Ирина Никитина
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Пученкина Евдокия меньшая Яковлева
Мать ребёнка: Пучинкина Ирина Никитина
Место жительства
1834
Тамбов Ф.12 оп.1 д.1413 лист 46 поз 8-й рев-97
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Пучинкина Ирина Никитина
Место жительства
1858
Ф.12 оп.1 д.2052 лист 88 поз 10 рев-115, поз 9 рев - 119
Смерть
Неизвестно