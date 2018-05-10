Коршунов Артем Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коршунов Артем Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.2018

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.2018

Отец: Коршунов Владимир Александрович

Мать: Коршунова Анна Васильевна

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