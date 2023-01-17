Гузенкова Наталья Исидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.11.1904
Сын: Андрей
Отец ребёнка: не указан
Запись о рождении сделана в метрической книге Николаевской церкви Феодосии. Отец неизвестен.
Место жительства
1904 ст.
Камышня, Полтавська область
На 1904 год - крестьянская девица села Камышина Миргородского уезда Полтавской губернии.
Смерть
Неизвестно