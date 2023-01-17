Гузенкова Наталья Исидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гузенкова Наталья Исидоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1904 г.р.

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.11.1904

Сын: Андрей

Отец ребёнка: не указан

Запись о рождении сделана в метрической книге Николаевской церкви Феодосии. Отец неизвестен.
Место жительства
1904 ст.
Камышня, Полтавська область
На 1904 год - крестьянская девица села Камышина Миргородского уезда Полтавской губернии.
Смерть
Неизвестно
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