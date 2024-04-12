Мартынов (приемыш) Анос Евдокимович
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Рождение ребёнка
1850
Сын: Мартынов Григорий Аносович
Мать ребёнка: Мартынова Агафья Николаевна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Пелагея Аносовна
Мать ребёнка: Мартынова Агафья Николаевна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Ефросинья Аносовна
Мать ребёнка: Мартынова Агафья Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно