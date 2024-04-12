Мартынов (приемыш) Анос Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартынов (приемыш) Анос Евдокимович

Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Мартынов Дементий Созонович

Мать: Мартынова Екатерина Никитична

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Мартынов Григорий Аносович

Мать ребёнка: Мартынова Агафья Николаевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Пелагея Аносовна

Мать ребёнка: Мартынова Агафья Николаевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Ефросинья Аносовна

Мать ребёнка: Мартынова Агафья Николаевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мартынова Агафья Николаевна

Смерть
Неизвестно
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