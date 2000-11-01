Габдеев Наиль
Место рожденияг. Агрыз
Дата рождения19.09.1936
Дата смерти?.11.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1936
Отец: Габдеев Баян
Бракосочетание
1967
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
?.11.2000
Причина смерти: Медицинская проблема
Похороны
Неизвестно