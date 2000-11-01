Габдеев Наиль — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГабдеев Наиль

Габдеев Наиль

Место рождения

г. Агрыз

Дата рождения

19.09.1936

Дата смерти

?.11.2000

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

1916 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1936

Отец: Габдеев Баян

Мать: Габдеева (Минагулова) Магсума

Бракосочетание
1967

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
?.11.2000
Причина смерти: Медицинская проблема
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.