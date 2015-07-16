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Фещенко Вероника Витальевна
Фещенко Вероника Витальевна
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Древо
Место рождения
Новосибирск
, город Новосибирск, Новосибирская область
Дата рождения
16.07.2015
Пол
Женский
Отец
Фещенко Виталий Павлович
1975 г.р.
Мать
Фещенко (Гаан) Лариса Викторовна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.2015
Отец:
Фещенко Виталий Павлович
Мать:
Фещенко Лариса Викторовна
Новосибирск
, город Новосибирск, Новосибирская область
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