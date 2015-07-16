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Фещенко Вероника Витальевна

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Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

16.07.2015

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.2015

Отец: Фещенко Виталий Павлович

Мать: Фещенко Лариса Викторовна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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