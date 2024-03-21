Сакович Василиса Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Сакович Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сакович Анисим Николаевич
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Сакович Анастасия Анисимова
Отец ребёнка: Сакович Анисим Николаевич
Бракосочетание
26.01.1886 ст.
Старые Прянички, Климовичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1895
Сын: Сакович Пантелеймон Анисимов
Отец ребёнка: Сакович Анисим Николаевич
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Сакович Анна Анисова
Отец ребёнка: Сакович Анисим Николаевич
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Сакович София Анисова
Отец ребёнка: Сакович Анисим Николаевич
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Сакович Анисим Николаевич
Смерть
Неизвестно