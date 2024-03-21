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Сакович Василиса Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Сакович Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сакович Георгий Анисов

Отец ребёнка: Сакович Анисим Николаевич

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Сакович Анастасия Анисимова

Отец ребёнка: Сакович Анисим Николаевич

Бракосочетание
26.01.1886 ст.

Муж: Сакович Анисим Николаевич

Старые Прянички, Климовичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Сакович Пантелеймон Анисимов

Отец ребёнка: Сакович Анисим Николаевич

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Сакович Анна Анисова

Отец ребёнка: Сакович Анисим Николаевич

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Сакович София Анисова

Отец ребёнка: Сакович Анисим Николаевич

Рождение ребёнка
1908

Сын: Сакович Василий Анисов

Отец ребёнка: Сакович Анисим Николаевич

Смерть
Неизвестно

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