Сабивчак (Антонова) Вера
Место рожденияРоссия
Дата рождения1926
Дата смерти1998
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Антонов ?
Россия
Рождение ребёнка
19.10.1949
Сын: Сабивчак Василий
Отец ребёнка: Сабивчак Михаил
г Березники Пермской обл
Рождение ребёнка
04.12.1951
Сын: Сабивчак Виктор
Отец ребёнка: Сабивчак Михаил
Рождение ребёнка
01.08.1953
Сын: Сабивчак Евгений
Отец ребёнка: Сабивчак Михаил
Рождение ребёнка
06.06.1956
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Сабивчак Михаил
Рождение ребёнка
24.09.1958
Сын: Сабивчак Михаил
Отец ребёнка: Сабивчак Михаил
Смерть
1998