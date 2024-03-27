Сабивчак (Антонова) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСабивчак (Антонова) Вера

Сабивчак (Антонова) Вера

Место рождения

Россия

Дата рождения

1926

Дата смерти

1998

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Антонов ?

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
19.10.1949

Сын: Сабивчак Василий

Отец ребёнка: Сабивчак Михаил

г Березники Пермской обл
Рождение ребёнка
04.12.1951

Сын: Сабивчак Виктор

Отец ребёнка: Сабивчак Михаил

Рождение ребёнка
01.08.1953

Сын: Сабивчак Евгений

Отец ребёнка: Сабивчак Михаил

Рождение ребёнка
06.06.1956

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Сабивчак Михаил

Рождение ребёнка
24.09.1958

Сын: Сабивчак Михаил

Отец ребёнка: Сабивчак Михаил

Смерть
1998
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close