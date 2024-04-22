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Елкин Александр Васильевич

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Место рождения

Пехарово, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

08.08.1925

Дата смерти

09.12.1987

Пол

Мужской

Добавил:

АЁ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1925

Отец: Ёлкин Василий Яковлевич

Мать: Соколова Дарья Фадеевна

Пехарово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
11.10.1949

Дочь: Ёлкина Галина Александровна

Мать ребёнка: Попова Павла Алексеевна

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Рождение ребёнка
1951

Сын: Ёлкин Владимир Александрович

Мать ребёнка: Попова Павла Алексеевна

Рождение ребёнка
27.08.1954

Сын: Ёлкин Александр Александрович

Мать ребёнка: Попова Павла Алексеевна

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Павла Алексеевна

Смерть
09.12.1987
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
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