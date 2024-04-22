Елкин Александр Васильевич
Место рождения
Дата рождения08.08.1925
Дата смерти09.12.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1925
Отец: Ёлкин Василий Яковлевич
Мать: Соколова Дарья Фадеевна
Рождение ребёнка
11.10.1949
Дочь: Ёлкина Галина Александровна
Мать ребёнка: Попова Павла Алексеевна
Рождение ребёнка
1951
Сын: Ёлкин Владимир Александрович
Мать ребёнка: Попова Павла Алексеевна
Рождение ребёнка
27.08.1954
Сын: Ёлкин Александр Александрович
Мать ребёнка: Попова Павла Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Павла Алексеевна
Смерть
09.12.1987