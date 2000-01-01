Стерликова (Стерликова) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Стерликова Егор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.?.1913
Дочь: Епанчина Мария
Отец ребёнка: Стерликов Иван
Борисоглебский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида
Отец ребёнка: Стерликов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стерликов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раиса
Отец ребёнка: Стерликов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стерликов Виктор
Отец ребёнка: Стерликов Иван
Смерть
Неизвестно