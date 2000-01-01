Стерликова (Стерликова) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стерликова (Стерликова) Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Стерликова Егор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.?.1913

Дочь: Епанчина Мария

Отец ребёнка: Стерликов Иван

Борисоглебский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида

Отец ребёнка: Стерликов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стерликов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раиса

Отец ребёнка: Стерликов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стерликов Виктор

Отец ребёнка: Стерликов Иван

Смерть
Неизвестно
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