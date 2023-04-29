Агейкина Ольга Львовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгейкина Ольга Львовна

Агейкина Ольга Львовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Агейкин Борис Михайлович

Место жительства
1919
Глубое, Дмитриевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
21.03.1919

Дочь: Агейкина Ольга Борисовна

Отец ребёнка: Агейкин Борис Михайлович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.