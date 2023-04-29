Агейкина Ольга Львовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1919
Глубое, Дмитриевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
21.03.1919
Дочь: Агейкина Ольга Борисовна
Отец ребёнка: Агейкин Борис Михайлович
Смерть
Неизвестно