Потакуева (Грекова) Юлия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потакуева (Грекова) Юлия Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Греков Фёдор Петрович

Мать: Грекова Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Потакуева Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Потакуев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Потакуев Андрей Иванович

Отец ребёнка: Потакуев Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потакуев Иван

Смерть
Неизвестно

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