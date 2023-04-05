Повало-Швейковский Михаил Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Повало-Швейковский Михаил Яковлевич

Место рождения

Russia

Дата рождения

1754

Дата смерти

1818

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Russia
Рождение ребёнка
15.01.1787

Сын: Повало-Швейковский Павел Михайлович

Мать ребёнка: Повало-Швейковская Аграфена Богдановна

Russia
Рождение ребёнка
1797

Сын: Повало-Швейковский Александр Михайлович

Мать ребёнка: Повало-Швейковская Аграфена Богдановна

Russia
Рождение ребёнка
22.02.1855

Сын: Повало-Швейковский Евграф Михайлович

Мать ребёнка: Повало-Швейковская Аграфена Богдановна

Russian Federation
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Краевская Мария Михайловна

Мать ребёнка: Повало-Швейковская Аграфена Богдановна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1818
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