Повало-Швейковский Михаил Яковлевич
Место рожденияRussia
Дата рождения1754
Дата смерти1818
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.01.1787
Сын: Повало-Швейковский Павел Михайлович
Мать ребёнка: Повало-Швейковская Аграфена Богдановна
Russia
Рождение ребёнка
1797
Russia
Рождение ребёнка
22.02.1855
Сын: Повало-Швейковский Евграф Михайлович
Мать ребёнка: Повало-Швейковская Аграфена Богдановна
Russian Federation
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Краевская Мария Михайловна
Мать ребёнка: Повало-Швейковская Аграфена Богдановна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1818