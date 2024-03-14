Иванов Тимофей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Тимофей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1857

Сын: Иванов Михаил Тимофеевич

Мать ребёнка: Иванова Татьяна Андреевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1860 ст.

Дочь: Иванова Елизавета Тимофеевна

Мать ребёнка: Иванова Татьяна Андреевна

Рождение ребёнка
1873

Сын: Иванов Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Иванова Татьяна Андреевна

Смерть
Неизвестно

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