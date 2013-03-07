Гандалипов Ралиф Миниахметович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гандалипов Ралиф Миниахметович

Место рождения

д.Рятуш Нуримановский район БАССР

Дата рождения

11.10.1959

Дата смерти

07.03.2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.12.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.02.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
07.03.2013
Причина смерти: Самоубийство
Похороны
Неизвестно

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