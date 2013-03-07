Гандалипов Ралиф Миниахметович
Место рожденияд.Рятуш Нуримановский район БАССР
Дата рождения11.10.1959
Дата смерти07.03.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.12.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.02.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
07.03.2013
Причина смерти: Самоубийство
Похороны
Неизвестно