Преображенский Елпидифор Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.10.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Антонина Елпидифоровна
Мать ребёнка: Преображенская Евстолия Флегонтовна
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Нина Елпидифоровна
Мать ребёнка: Преображенская Евстолия Флегонтовна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Зинаида Елпидифоровна
Мать ребёнка: Преображенская Евстолия Флегонтовна
Рождение ребёнка
24.02.1915
Дочь: Тамара Елпидифоровна
Мать ребёнка: Преображенская Евстолия Флегонтовна
д. Меленка, Фроловское с/п, Грязовецкий р., Вологодская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно