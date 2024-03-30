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Преображенский Елпидифор Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.10.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Антонина Елпидифоровна

Мать ребёнка: Преображенская Евстолия Флегонтовна

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Нина Елпидифоровна

Мать ребёнка: Преображенская Евстолия Флегонтовна

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Зинаида Елпидифоровна

Мать ребёнка: Преображенская Евстолия Флегонтовна

Рождение ребёнка
24.02.1915

Дочь: Тамара Елпидифоровна

Мать ребёнка: Преображенская Евстолия Флегонтовна

д. Меленка, Фроловское с/п, Грязовецкий р., Вологодская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Преображенская Евстолия Флегонтовна

Смерть
Неизвестно
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