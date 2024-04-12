Евдокия Антонова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Афанасьев Антон Яковлев
Мать: Агафья Иванова
Бракосочетание
До 1840
Муж: Федор Петров
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталия Федорова
Отец ребёнка: Федор Петров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Федорова
Отец ребёнка: Федор Петров
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостная г-на Хлебникова и Вейденгаммера
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
Неизвестно