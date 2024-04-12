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Евдокия Антонова

Место рождения

Нижневасильевское, Истра, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Афанасьев Антон Яковлев

Мать: Агафья Иванова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Бракосочетание
До 1840

Муж: Федор Петров

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталия Федорова

Отец ребёнка: Федор Петров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Федорова

Отец ребёнка: Федор Петров

Работа или профессия
Неизвестно
Крепостная г-на Хлебникова и Вейденгаммера
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
Неизвестно
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