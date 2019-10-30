Алексеева Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.06.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.02.1989
Дочь: Зверева Ирина Валерьевна
Отец ребёнка: Алексеев Валерий Васильевич
Рождение ребёнка
02.06.1990
Дочь: Алексеева Эльвира Валерьевна
Отец ребёнка: Алексеев Валерий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно