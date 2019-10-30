Алексеева Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева Надежда

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.06.?

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.02.1989

Дочь: Зверева Ирина Валерьевна

Отец ребёнка: Алексеев Валерий Васильевич

Рождение ребёнка
02.06.1990

Дочь: Алексеева Эльвира Валерьевна

Отец ребёнка: Алексеев Валерий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексеев Валерий Васильевич

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