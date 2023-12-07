Анохин Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.10.1962
Мать ребёнка: Анохина (Блюдова) Людмила Александровна
Рождение ребёнка
1974
Сын: Анохин Дмитрий Анатольевич
Мать ребёнка: Анохина (Блюдова) Людмила Александровна
Смерть
Неизвестно