Анохин Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнохин Анатолий

Анохин Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анохина (Блюдова) Людмила Александровна

Рождение ребёнка
16.10.1962

Сын: Анохин Игорь Анатольевич

Мать ребёнка: Анохина (Блюдова) Людмила Александровна

Рождение ребёнка
1974

Сын: Анохин Дмитрий Анатольевич

Мать ребёнка: Анохина (Блюдова) Людмила Александровна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.