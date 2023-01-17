(Дрёмина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Дрёмина) Анна

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Место рождения

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

01.09.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1884 г.р.

Мать

1883 г.р.

Муж

1916 г.р.

Дети

1941 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1912

Отец: Дрёмин Михаил

Мать: Дрёмина Параскева

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1941

Сын: Дорохов Валентин

Отец ребёнка: Дорохов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дорохов Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дорохов Василий

Смерть
Неизвестно
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