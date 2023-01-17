(Дрёмина) Анна
Место рождения
Дата рождения01.09.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1912
Отец: Дрёмин Михаил
Мать: Дрёмина Параскева
Рождение ребёнка
1941
Сын: Дорохов Валентин
Отец ребёнка: Дорохов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дорохов Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дорохов Василий
Смерть
Неизвестно