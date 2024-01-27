Аветисян Эмиль Элоевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Аветисян Эло
Мать: Аветисян Мариам
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Армен
Мать ребёнка: Аветисян Азнив
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Арман
Мать ребёнка: Аветисян Азнив
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Эмиля
Мать ребёнка: Аветисян Азнив
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аветисян Азнив