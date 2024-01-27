Аветисян Эмиль Элоевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аветисян Эмиль Элоевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аветисян Эло

Мать: Аветисян Мариам

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Армен

Мать ребёнка: Аветисян Азнив

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арман

Мать ребёнка: Аветисян Азнив

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Эмиля

Мать ребёнка: Аветисян Азнив

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аветисян Азнив

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