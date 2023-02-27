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Кочетков Афанасий Сергеевич

Место рождения

Волынщина, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

12.05.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1901

Отец: Кочетков Сергей Кириллович

Мать: не указана

Волынщина, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.04.1938

Дочь: Пашкина (Панкратова) Лия Афанасьевна

Мать ребёнка: Кочеткова (Панкратова) Софья Григорьевна

Рождение ребёнка
20.04.1939

Сын: Кочетков Юрий Афанасьевич

Мать ребёнка: Кочеткова (Панкратова) Софья Григорьевна

Смерть
Неизвестно

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