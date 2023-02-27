Кочетков Афанасий Сергеевич
Место рождения
Дата рождения12.05.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1901
Отец: Кочетков Сергей Кириллович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.04.1938
Дочь: Пашкина (Панкратова) Лия Афанасьевна
Мать ребёнка: Кочеткова (Панкратова) Софья Григорьевна
Рождение ребёнка
20.04.1939
Сын: Кочетков Юрий Афанасьевич
Мать ребёнка: Кочеткова (Панкратова) Софья Григорьевна
Смерть
Неизвестно