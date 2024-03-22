Фуфачева (Зарипова) Розалия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фуфачева (Зарипова) Розалия

Место рождения

Киров, город Киров, Кировская область

Дата рождения

09.07.1993

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1992 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1993

Отец: не указан

Мать: не указана

Киров, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
28.07.2018

Муж: Фуфачев Андрей

Свадьба была в ресторане. Все молодежь почти одни мы родственники и родители Розы постарше да и мы тоже молодежь. Запись бала во дворце бракосочетания. . Всем занимались молодежь. Очень пригласительны... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
воспитатель, визажист
Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
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