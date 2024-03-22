Фуфачева (Зарипова) Розалия
Место рождения
Дата рождения09.07.1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1993
Бракосочетание
28.07.2018
Муж: Фуфачев Андрей
Свадьба была в ресторане. Все молодежь почти одни мы родственники и родители Розы постарше да и мы тоже молодежь. Запись бала во дворце бракосочетания. . Всем занимались молодежь. Очень пригласительны... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
воспитатель, визажист
Место жительства
Неизвестно