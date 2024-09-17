Кузичев Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1861
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1879
Сын: Кузичев Александр Федорович
Мать ребёнка: не указана
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 212
Смерть
Неизвестно