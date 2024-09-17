Кузичев Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузичев Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Копылово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1861

Сын: Суслов Андрей Федорович

Мать ребёнка: не указана

Копылово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1879

Сын: Кузичев Александр Федорович

Мать ребёнка: не указана

Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 212
Смерть
Неизвестно

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