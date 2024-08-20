Лаптев Илья Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаптев Илья Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1891 г.р.

Жена

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лаптев Филипп

Мать: Лаптева Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лаптева Лидия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лаптева Лидия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лаптева Лидия

Смерть
Неизвестно

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