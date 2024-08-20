Лаптев Илья Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лаптев Филипп
Мать: Лаптева Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лаптева Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лаптева Лидия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лаптева Лидия
Смерть
Неизвестно