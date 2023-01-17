Фрунзе Михаил Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фрунзе Михаил Васильевич

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Место рождения

г. Бишкек, Семиреченская область, Туркестанское генерал-губернаторство

Дата рождения

02.02.1885

Дата смерти

31.10.1925

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
02.02.1885

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Бишкек, Семиреченская область, Туркестанское генерал-губернаторство
Место жительства
С 1885
г. Бишкек, Семиреченская область, Туркестанское генерал-губернаторство
Смерть
31.10.1925
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1925
Москва, город федерального значения Москва
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