Фрунзе Михаил Васильевич
Место рожденияг. Бишкек, Семиреченская область, Туркестанское генерал-губернаторство
Дата рождения02.02.1885
Дата смерти31.10.1925
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
02.02.1885
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Бишкек, Семиреченская область, Туркестанское генерал-губернаторство
Место жительства
С 1885
г. Бишкек, Семиреченская область, Туркестанское генерал-губернаторство
Смерть
31.10.1925
Место жительства
По 1925