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Байленко Семен Авраамович

Место рождения

Черныши, Черкаська область

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Байленко Аврам Васильевич

Мать: не указана

Черныши, Черкаська область
Бракосочетание
11.05.1852

Жена: Байленко Христина Макарьевна

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:9Q97-YSJ3-111?i=16&cc=1503045&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AQVSZ-WYQH
Рождение ребёнка
16.09.1856 ст.

Сын: Байленко Никита Семенович

Мать ребёнка: Байленко Христина Макарьевна

Черныши, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:9398-4NXK-1?i=9&wc=XRFJ-C68%3A1588783411%2C66435901%2C69979901%2C1589442713&cc=1503045
Смерть
Неизвестно
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