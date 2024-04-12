Байленко Семен Авраамович
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Байленко Аврам Васильевич
Бракосочетание
11.05.1852
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:9Q97-YSJ3-111?i=16&cc=1503045&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AQVSZ-WYQH
Рождение ребёнка
16.09.1856 ст.
Сын: Байленко Никита Семенович
Мать ребёнка: Байленко Христина Макарьевна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:9398-4NXK-1?i=9&wc=XRFJ-C68%3A1588783411%2C66435901%2C69979901%2C1589442713&cc=1503045
Смерть
Неизвестно