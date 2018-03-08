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Титов Егор Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.05.1936

Дата смерти

08.03.2018

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Титова (Пеликуева) Любовь Петровна

Рождение ребёнка
03.04.1958

Сын: Титов Николай Егорович

Мать ребёнка: Титова (Пеликуева) Любовь Петровна

Рождение ребёнка
09.08.1959

Дочь: Надеина Татьяна

Мать ребёнка: Титова (Пеликуева) Любовь Петровна

Рождение ребёнка
02.04.1963

Дочь: Мартынова (Титова) Наталья

Мать ребёнка: Титова (Пеликуева) Любовь Петровна

Смерть
08.03.2018

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