Титов Егор Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.05.1936
Дата смерти08.03.2018
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.04.1958
Мать ребёнка: Титова (Пеликуева) Любовь Петровна
Рождение ребёнка
09.08.1959
Дочь: Надеина Татьяна
Мать ребёнка: Титова (Пеликуева) Любовь Петровна
Рождение ребёнка
02.04.1963
Дочь: Мартынова (Титова) Наталья
Мать ребёнка: Титова (Пеликуева) Любовь Петровна
Смерть
08.03.2018