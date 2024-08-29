Брыгалина (Телицына) Просковья Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брыгалина (Телицына) Просковья Филипповна

Место рождения

Солотча, Рязанский уезд, Рязанская губерния

Дата рождения

31.07.1880 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1880 ст.

Отец: Телицын Филипп Иванович

Мать: Телицына Матрона Дмитриевна

Солотча, Рязанский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
28.10.1902 ст.

Муж: Брыгалин Петр Иванович

Рыкова, Рязанский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
01.07.1906 ст.

Сын: Брыгалин Андрей Петрович

Отец ребёнка: Брыгалин Петр Иванович

Агро-Пустынь, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
13.10.1912 ст.

Сын: Брыгалин Петр Петрович

Отец ребёнка: Брыгалин Петр Иванович

Заборье, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1917

Сын: Брыгалин Иван Петрович

Отец ребёнка: Брыгалин Петр Иванович

Рыкова, Рязанский уезд, Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно

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