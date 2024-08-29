Брыгалина (Телицына) Просковья Филипповна
Место рождения
Дата рождения31.07.1880 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1880 ст.
Бракосочетание
28.10.1902 ст.
Рождение ребёнка
01.07.1906 ст.
Отец ребёнка: Брыгалин Петр Иванович
Агро-Пустынь, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
13.10.1912 ст.
Отец ребёнка: Брыгалин Петр Иванович
Заборье, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1917
Отец ребёнка: Брыгалин Петр Иванович
Смерть
Неизвестно