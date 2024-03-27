Тажетдинов Хайрулла Мулла Музафарович
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смерти1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Гиязетдинова Адиля
Мать ребёнка: Сара
Россия
Рождение ребёнка
1931
Сын: Тажетдинов Амин
Мать ребёнка: Сара
Россия
Рождение ребёнка
20.12.1933
Сын: Тажетдинов Ростям Хайруллович
Мать ребёнка: Сара
с. Большое Рыбушкино (Краснооктябрьский район), Россия
Смерть
1941