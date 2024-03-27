Тажетдинов Хайрулла Мулла Музафарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тажетдинов Хайрулла Мулла Музафарович

Место рождения

Большое Рыбушкино, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1898

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Рыбушкино, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Гиязетдинова Адиля

Мать ребёнка: Сара

Россия
Рождение ребёнка
1931

Сын: Тажетдинов Амин

Мать ребёнка: Сара

Россия
Рождение ребёнка
20.12.1933

Сын: Тажетдинов Ростям Хайруллович

Мать ребёнка: Сара

с. Большое Рыбушкино (Краснооктябрьский район), Россия
Смерть
1941
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