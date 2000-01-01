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игорь
игорь
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
олег
Мать
лора
Дети
лена
Добавил:
ВП
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Биография
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Рождение
Неизвестно
Отец:
олег
Мать:
лора
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
лена
Мать ребёнка:
олга
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