(Кондратьева (Косотонова)) Мария Тихоновна
Место рождениястаница Старомарьевская, Ставропольского края
Дата рождения01.05.1917
Дата смерти?.08.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1917
Отец: Косотонов Тихон
Мать: ?
станица Старомарьевская, Ставропольского края
Рождение ребёнка
09.07.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кондратьев Борис Дмитриевич
Рождение ребёнка
11.09.1947
Дочь: Людмила Борисовна
Отец ребёнка: Кондратьев Борис Дмитриевич
г. Южно-Сахалинск, Сахалинской области
Смерть
?.08.2008
г. Ставрополь