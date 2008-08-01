(Кондратьева (Косотонова)) Мария Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кондратьева (Косотонова)) Мария Тихоновна

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Место рождения

станица Старомарьевская, Ставропольского края

Дата рождения

01.05.1917

Дата смерти

?.08.2008

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
1947 г.р.

Добавил:

БИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1917

Отец: Косотонов Тихон

Мать: ?

станица Старомарьевская, Ставропольского края
Рождение ребёнка
09.07.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кондратьев Борис Дмитриевич

Рождение ребёнка
11.09.1947

Дочь: Людмила Борисовна

Отец ребёнка: Кондратьев Борис Дмитриевич

г. Южно-Сахалинск, Сахалинской области
Смерть
?.08.2008
г. Ставрополь
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