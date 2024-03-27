Черкашина (Устьянцева) Фёкла
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.12.1890
Дата смерти07.02.1974
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1890
Отец: Устьянцев Федор
Мать: Устьянцев Варвара
Рождение ребёнка
27.11.1932
Сын: Черкашин Геннадий
Отец ребёнка: Черкашин Филат
Рождение ребёнка
07.11.1935
Сын: Черкашин Валентин
Отец ребёнка: Черкашин Филат
Рождение ребёнка
13.07.1939
Дочь: Лидия
Отец ребёнка: Черкашин Филат
Россия
Смерть
07.02.1974