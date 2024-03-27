Черкашина (Устьянцева) Фёкла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черкашина (Устьянцева) Фёкла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1890

Дата смерти

07.02.1974

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1890

Отец: Устьянцев Федор

Мать: Устьянцев Варвара

Рождение ребёнка
27.11.1932

Сын: Черкашин Геннадий

Отец ребёнка: Черкашин Филат

Рождение ребёнка
07.11.1935

Сын: Черкашин Валентин

Отец ребёнка: Черкашин Филат

Рождение ребёнка
13.07.1939

Дочь: Лидия

Отец ребёнка: Черкашин Филат

Россия
Смерть
07.02.1974
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