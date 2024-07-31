Ипполитова (Филимонова) Антонина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ипполитова (Филимонова) Антонина Александровна

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Место рождения

Мураши, Мурашинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1913

Дата смерти

18.02.1959

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Филимонов Александр Тимофеевич

Мать: Филимонова Наталия Митрофановна

Мураши, Мурашинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
30.05.1934

Муж: Ипполитов (Политов) Данил Андреевич

Мураши, Мурашинский муниципальный район, Кировская область
Ипполитов Данил Андреевич - 29 лет Филимонова Антонина Александровна - 21 год
Рождение ребёнка
23.11.1934

Сын: Ипполитов Анатолий Данилович

Отец ребёнка: Ипполитов (Политов) Данил Андреевич

Мураши, Мурашинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
04.07.1937

Сын: Ипполитов Авенир Данилович

Отец ребёнка: Ипполитов (Политов) Данил Андреевич

Мураши, Мурашинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 08.02.1939

Дочь: Ипполитова Гертруда Даниловна

Отец ребёнка: Ипполитов (Политов) Данил Андреевич

Мураши, Мурашинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
18.04.1941

Дочь: Ашмарина (Ипполитова) Эльза Даниловна

Отец ребёнка: Ипполитов (Политов) Данил Андреевич

Мураши, Мурашинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
18.02.1959
Мураши, Мурашинский муниципальный район, Кировская область
"рак мочевого пузыря с метостазами"

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