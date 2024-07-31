Ипполитова (Филимонова) Антонина Александровна
Место рождения
Дата рождения1913
Дата смерти18.02.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Бракосочетание
30.05.1934
Ипполитов Данил Андреевич - 29 лет Филимонова Антонина Александровна - 21 год
Рождение ребёнка
23.11.1934
Сын: Ипполитов Анатолий Данилович
Отец ребёнка: Ипполитов (Политов) Данил Андреевич
Рождение ребёнка
04.07.1937
Сын: Ипполитов Авенир Данилович
Отец ребёнка: Ипполитов (Политов) Данил Андреевич
Рождение ребёнка
Около 08.02.1939
Дочь: Ипполитова Гертруда Даниловна
Отец ребёнка: Ипполитов (Политов) Данил Андреевич
Рождение ребёнка
18.04.1941
Дочь: Ашмарина (Ипполитова) Эльза Даниловна
Отец ребёнка: Ипполитов (Политов) Данил Андреевич
Смерть
18.02.1959
"рак мочевого пузыря с метостазами"