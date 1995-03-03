Абаев Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абаев Евгений

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.1995

Пол

Мужской

Отец

1970 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1995

Отец: Абаев Юрий Искандерович

Мать: не указана

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