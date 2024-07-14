Пуговкина Наталья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.05.1875
Дочь: Пуговкина Елена Тимофеевна
Отец ребёнка: Пуговкин Тимофей Иванович
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №1227, стр. 267
Рождение ребёнка
28.08.1876
Дочь: Пуговкина Наталия Тимофеевна
Отец ребёнка: Пуговкин Тимофей Иванович
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №1239, стр. 303
Смерть
Неизвестно