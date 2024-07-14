Пуговкина Наталья Федоровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Пуговкина Наталья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.05.1875

Дочь: Пуговкина Елена Тимофеевна

Отец ребёнка: Пуговкин Тимофей Иванович

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №1227, стр. 267
Рождение ребёнка
28.08.1876

Дочь: Пуговкина Наталия Тимофеевна

Отец ребёнка: Пуговкин Тимофей Иванович

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №1239, стр. 303
Смерть
Неизвестно

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