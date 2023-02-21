Лунин Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти11.04.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.10.1923
Дочь: Лунина Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Александра Кузминична
Рождение ребёнка
24.09.1927
Дочь: Гоббель Лидия Александровна
Мать ребёнка: Александра Кузминична
Рождение ребёнка
17.04.1930
Сын: Лунин Станислав Александрович
Мать ребёнка: Александра Кузминична
Рождение ребёнка
02.05.1938
Сын: Лунин Владимир Александрович
Мать ребёнка: Александра Кузминична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра Кузминична
Смерть
11.04.1942