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Лунин Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

11.04.1942

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.10.1923

Дочь: Лунина Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Александра Кузминична

Рождение ребёнка
24.09.1927

Дочь: Гоббель Лидия Александровна

Мать ребёнка: Александра Кузминична

Рождение ребёнка
17.04.1930

Сын: Лунин Станислав Александрович

Мать ребёнка: Александра Кузминична

Рождение ребёнка
02.05.1938

Сын: Лунин Владимир Александрович

Мать ребёнка: Александра Кузминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра Кузминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
11.04.1942
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