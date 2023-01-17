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Акулина Федорова

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Место рождения

Буслаки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1721 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: не указан

Мать: не указана

Буслаки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
ГАКО ф.200 оп.18 д.117а РС Ярославской округи 1762, переданные в Кострому
Рождение ребёнка
1744

Сын: Осип Федоров

Отец ребёнка: Федор Васильев

Лихообразово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
ГАКО ф.200 оп.18 д.117а РС Ярославской округи 1762, переданные в Кострому
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Екатерина Федорова

Отец ребёнка: Федор Васильев

Лихообразово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
ГАКО ф.200 оп.18 д.117а РС Ярославской округи 1762, переданные в Кострому
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Васильев

ГАКО ф.200 оп.18 д.117а РС Ярославской округи 1762, переданные в Кострому
Смерть
Неизвестно
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