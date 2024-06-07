Коробов Петр Феодорович 1887 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКоробов Петр Феодорович

Коробов Петр Феодорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Коробов Феодор Никифорович

Мать: Соковкина (Коробова (Нагорных)) Екатерина Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коробова Анастасия Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Смоленец, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Бармина (Коробова) Клавдия Петровна

Мать ребёнка: Коробова Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
1919

Дочь: (Коробова) Вера Петровна

Мать ребёнка: Коробова Анастасия Васильевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.