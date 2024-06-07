Коробов Петр Феодорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смоленец, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Бармина (Коробова) Клавдия Петровна
Мать ребёнка: Коробова Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
1919
Дочь: (Коробова) Вера Петровна
Мать ребёнка: Коробова Анастасия Васильевна
Смерть
Неизвестно