Лучер (Гинтер) Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лучер (Гинтер) Елизавета

Место рождения

село Егорьевка Сакмарский р-н Оренбургская обл.

Дата рождения

1914

Дата смерти

16.02.1985

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Гинтер Христиан

Мать: Гинтер Христина

село Егорьевка Сакмарский р-н Оренбургская обл.
Рождение ребёнка
1942

Сын: Лучер Алексей

Отец ребёнка: Лучер Христиан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лучер Христиан

Смерть
16.02.1985
г. Светлый Оренбургская обл.
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