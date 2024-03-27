Лучер (Гинтер) Елизавета
Место рождениясело Егорьевка Сакмарский р-н Оренбургская обл.
Дата рождения1914
Дата смерти16.02.1985
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Гинтер Христиан
Мать: Гинтер Христина
село Егорьевка Сакмарский р-н Оренбургская обл.
Рождение ребёнка
1942
Сын: Лучер Алексей
Отец ребёнка: Лучер Христиан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лучер Христиан
Смерть
16.02.1985
г. Светлый Оренбургская обл.