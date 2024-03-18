Зорина Зинаида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Даниил
Рождение ребёнка
21.11.1939
Дочь: Тамара
Отец ребёнка: Зорин Семен
Россия, Респ Марий Эл, Звениговский р-н, пгт Суслонгер
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зорин Семен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зорин Семен
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зорин Семен
Смерть
Неизвестно