Зорина Зинаида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зорина Зинаида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

1939 г.р.
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Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Даниил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.11.1939

Дочь: Тамара

Отец ребёнка: Зорин Семен

Россия, Респ Марий Эл, Звениговский р-н, пгт Суслонгер
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зорин Семен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зорин Семен

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зорин Семен

Смерть
Неизвестно
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