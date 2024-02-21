Курников Алексей Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.03.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.05.2002
Дочь: Курникова Юлия Алексеевна
Мать ребёнка: Курникова (Крючкова) Виктория Александровна
Рождение ребёнка
16.06.2004
Сын: Курников Даниил Алексеевич
Мать ребёнка: Курникова (Крючкова) Виктория Александровна