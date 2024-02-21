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Курников Алексей Валерьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курникова (Крючкова) Виктория Александровна

Рождение ребёнка
31.05.2002

Дочь: Курникова Юлия Алексеевна

Мать ребёнка: Курникова (Крючкова) Виктория Александровна

Рождение ребёнка
16.06.2004

Сын: Курников Даниил Алексеевич

Мать ребёнка: Курникова (Крючкова) Виктория Александровна

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